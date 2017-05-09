Хоккеисты сборной Беларуси уступили Швейцарии на чемпионате мира

Во время матча. Фото IIHF

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси уступили на чемпионате мира в группе В Швейцарии со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для команды под руководством Дэйва Льюиса это четвертое поражение на мировом форуме подряд. Ранее они уступили Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канаде (0:6).

Следующие матчи на турнире белорусские хоккеисты проведут с соперниками из Франции - 12 мая (21.15), со Словенией - 13 мая (17.15) и 16 мая с Норвегией (13.15).

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