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Хоккеисты сборной Беларуси уступили Швейцарии на чемпионате мира
10.05.2017 19:25 — Новости Спорта | БелТА
Во время матча. Фото IIHF
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси уступили на чемпионате мира в группе В Швейцарии со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Для команды под руководством Дэйва Льюиса это четвертое поражение на мировом форуме подряд. Ранее они уступили Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канаде (0:6).
Следующие матчи на турнире белорусские хоккеисты проведут с соперниками из Франции - 12 мая (21.15), со Словенией - 13 мая (17.15) и 16 мая с Норвегией (13.15).
/Будет дополнено/.-0-
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Хоккеисты сборной Беларуси уступили на чемпионате мира в группе В Швейцарии со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).
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