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БАТЭ – «Ислочь». Родионов и Милунович пропускают второй матч подряд
10.05.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны стартовые составы на матч 7-го тура высшей лиги БАТЭ – «Ислочь».
БАТЭ: Щербицкий – Яблонский, Березкин, А.Володько, Иванич, Жавнерчик, Стасевич, Поляков, М.Володько, Джигеро, Гордейчук.
Запасные: Чичкан, Рушевич, Пикк, Шкурдюк, Малькевич, Кендыш, Гвилия.
«Ислочь»: Туранок – Шагойко, Близнюк, Холодинский, Ясюкевич, Побудей, Зюлев, Рочев, Осипенко, Валеев, Патоцкий.
Запасные: Белый, Папуш, Перепечко, Слабашевич, Джон, Тараканов, Петров.
Как и в матче со «Славией», матч хозяев пропустят форвард Виталий Родионов и защитник Неманья Милунович.
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Стали известны стартовые составы на матч 7-го тура высшей лиги БАТЭ – «Ислочь».
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