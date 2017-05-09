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БАТЭ – «Ислочь». Родионов и Милунович пропускают второй матч подряд

10.05.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны стартовые составы на матч 7-го тура высшей лиги БАТЭ – «Ислочь».

БАТЭ: Щербицкий – Яблонский, Березкин, А.Володько, Иванич, Жавнерчик, Стасевич, Поляков, М.Володько, Джигеро, Гордейчук.

Запасные: Чичкан, Рушевич, Пикк, Шкурдюк, Малькевич, Кендыш, Гвилия.

«Ислочь»: Туранок – Шагойко, Близнюк, Холодинский, Ясюкевич, Побудей, Зюлев, Рочев, Осипенко, Валеев, Патоцкий.

Запасные: Белый, Папуш, Перепечко, Слабашевич, Джон, Тараканов, Петров.

Как и в матче со «Славией», матч хозяев пропустят форвард Виталий Родионов и защитник Неманья Милунович.

Александр Ермакович: «У Родионова проблемы со здоровьем, а Милунович в Белграде»

 
 
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Стали известны стартовые составы на матч 7-го тура высшей лиги БАТЭ – «Ислочь».

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