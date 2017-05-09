Хоккеисты сборной Беларуси уступили Швейцарии на чемпионате мира

Во время матча. Фото IIHF

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси уступили на чемпионате мира в группе В Швейцарии со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Этого матча белорусская команда ждала с надеждой порадовать болельщиков первой победой на мировом форуме. В состав сборной вернулся Андрей Костицын, получивший ранее травму, на позицию голкипера вместо Михаила Карнаухова, выходившего на лед с первых минут в игре с канадцами, тренеры вернули Кевина Лаланда, Артема Волкова сменил Данила Карабань, но добиться положительного результата не удалось. Как отметил в конце матча бывший игрок национальной сборной Беларуси, а ныне главный тренер "Лиды" Дмитрий Дудик, столь блеклой игры от команды не ожидал никто.

Париж. AccorHotels Arena.

Швейцария: Дженони (Хиллер); Диас - Фуррер, Рюфенахт - Шеппи - Олмонд; Кукан - Унтерзандер, Праплан - Холленштайн - Хаас; Леффель - Генацци, Амбюль - Боденманн - Брюннер; Марти - Зутер, Херцог, Мальгин, Ришар.

Беларусь: Лаланд (Карнаухов); Коробов - Лисовец, А.Костицын - Стефанович - С.Костицын; Хенкель - Шинкевич, Кулаков - Ковыршин - Павлович; Граборенко - Евенко, Демков - Стась (к) - Лингле; Когалев - Шарангович - Дрозд; Воробей, Карабань.

Шайбы: 1:0 - Шеппи (Унтерзандер, Генацци, 17.54, в большинстве). 2:0 - Амбюль (Холленштайн, Леффель, 35.29). 3:0 - Олмонд (Шеппи, 47.55).

Броски: 23 - 14.

Штраф: 6 - 10.

На старте первого периода соперники постарались увереннее действовать в обороне. Первый опасный момент возник у ворот Кевина Лаланда на пятой минуте. Нападающий Денис Холлленштайн на скорости вошел в зону и пытался забросить шайбу, отскочившую от голкипера, но Кевин Лаланд уверенно сыграл щитком. Вскоре белорусы получили возможность реализовать большинство после удаления Симона Боденманна. Эти минуты запомнились несколькими бросками по воротам швейцарцев, но не несли серьезной угрозы. Соперники белорусов гораздо увереннее использовали свои шансы. На 18-й минуте Рето Шеппи выиграл борьбу на пятачке у защитника Кристиана Хенкеля и подправил шайбу в пустые ворота белорусов.

В середине второго периода один из самых опытных игроков сборной Швейцарии - Андерс Амбюль нанес точный бросок после неудачных попыток подопечных Дэйва Льюиса выйти из своей зоны защиты. Окончательный счет был установлен в середине третьего периода. Нападающий Коди Олмонд нанес мощный и точный бросок по воротам Кевина Лаланда. Учитывая апатичность атаки белорусов, он снял все вопросы относительно исхода поединка - 3:0.

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Группа В (Париж): Канада - 9 очков (3 игры), Швейцария - 9 (4), Норвегия - 6 (3), Франция - 5 (3), Чехия - 5 (3), Финляндия - 4 (3), Словения - 1 (3), Беларусь - 0 (4).

Для команды под руководством Дэйва Льюиса это четвертое поражение на мировом форуме подряд. Ранее она уступила Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канаде (0:6).

Следующие матчи на турнире белорусские хоккеисты проведут с соперниками из Франции - 12 мая (21.15), со Словенией - 13 мая (17.15) и 16 мая с Норвегией (13.15).-0-