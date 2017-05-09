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Сергей Костицын: «Это беспредел, мне просто стыдно. Не знаю, как мы тут хоть один матч выиграем»
10.05.2017 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард сборной Беларуси Сергей Костицын прокомментировал поражение от Швейцарии (0:3) в матче группового этапа ЧМ.
«Ничего у нас не получалось сегодня, это беспредел, мне просто стыдно. И я не знаю, что говорить, когда мы даже до ворот доехать не можем. Мы не играем, как тренер говорит, у нас паса нет, ничего нет. Может, трясет кого-то или что... Не знаю, как мы тут хотя бы одну выиграем. После такого матча впору уже переживать о том, как бы место не потерять в элите», – сказал Костицын-младший.
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Форвард сборной Беларуси Сергей Костицын прокомментировал поражение от Швейцарии (0:3) в матче группового этапа ЧМ.
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