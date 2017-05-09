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Футболисты "Витебска" одолели "Гомель" в гостевом матче чемпионата Беларуси

10.05.2017 20:34 — Новости Спорта | БелТА  
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят стартовые матчи 7-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты "Витебска" сумели одолеть в гостях "Гомель" с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Виталия Квашука, который отличился на 23-й минуте игры.

Позже завершатся еще 3 матча: "Динамо" (Брест) - "Слуцк", "Минск" - "Динамо" (Минск), БАТЭ (Борисов) - "Ислочь" (Минский район).

Завершится программа этого тура 11 мая четырьмя встречами: "Городея" - "Днепр" (Могилев), "Шахтер" (Солигорск) - "Славия" (Мозырь), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Крумкачы" (Минск), "Неман" (Гродно) - "Нафтан" (Новополоцк).-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Футболисты "Витебска" сумели одолеть в гостях "Гомель" с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Виталия Квашука, который отличился на 23-й минуте игры.

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