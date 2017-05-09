Дэйв Льюис: «Я не думаю о возможности вылета из элитного дивизиона»

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал поражение от Швейцарии в матче группового этапа ЧМ-2017.

«Поздравляю соперника, они играли с большой энергией, начали матч именно так, как это хотели сделать мы – оказывали давление, забили в большинстве. Соперник три периода провел солидно, уверенно, не уступая в борьбе. Все наши немногочисленные шансы свел на нет вратарь швейцарцев.

Вылет из элитного дивизиона? Нет, я не думаю о такой возможности, я думаю только о следующей игре с французами. Может, это скучный ответ, но давайте идти игра за игрой», – сказал Льюис журналистам.

Сергей Костицын: «Это беспредел, мне просто стыдно. Не знаю, как мы тут хоть один матч выиграем»