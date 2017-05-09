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Дэйв Льюис: «Я не думаю о возможности вылета из элитного дивизиона»
10.05.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал поражение от Швейцарии в матче группового этапа ЧМ-2017.
«Поздравляю соперника, они играли с большой энергией, начали матч именно так, как это хотели сделать мы – оказывали давление, забили в большинстве. Соперник три периода провел солидно, уверенно, не уступая в борьбе. Все наши немногочисленные шансы свел на нет вратарь швейцарцев.
Вылет из элитного дивизиона? Нет, я не думаю о такой возможности, я думаю только о следующей игре с французами. Может, это скучный ответ, но давайте идти игра за игрой», – сказал Льюис журналистам.
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал поражение от Швейцарии в матче группового этапа ЧМ-2017.
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