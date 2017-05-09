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Белорус Константин Сивцов уступает более минуты лидеру общего зачета велогонки "Джиро Д'Италия"

10.05.2017 21:03 — Новости Спорта | БелТА  
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский велогонщик Константин Сивцов уступает более минуты лидеру в общем зачете многодневки "Джиро Д'Италия", сообщает корреспондент БЕЛТА.

После пяти этапов гонки представитель Беларуси в велогруппе Bahrain-Merida занимает в генеральной классификации 21-е место из 191 гонщика. Первое место удерживает Боб Юнгельс из Люксембурга, отставание Константина Сивцова составляет 1 мин. 23 сек. По итогам прошедшего старта между городами Педара и Мессина, протяженностью в 159 км, белорус финишировал в общей группе на 39-м месте. Победил на финише колумбиец Фернандо Гавирия из Quick-Step. На пятом этапе победу упустил партнер Константина Сивцова по команде - словенец Лука Пиберник, который лидировал за 6 км до финиша, но за круг до финиша ошибочно пересек финишную ленту и завершил выступление на 148-м месте.

Белорус Василий Кириенко, который имеет в своем послужном списке победы на этапах "Джиро" в прошлые годы, завершил гонку 47-м. В генеральной классификации он занимает 137-е место, уступая лидеру более 27 мин.

Шестой этап многодневки "Джиро Д'Италия" пройдет между Реджо-ди-Калабрией и Терме Луиджане и составит 207 км.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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После пяти этапов гонки представитель Беларуси в велогруппе Bahrain-Merida занимает в генеральной классификации 21-е место из 191 гонщика. Первое место удерживает Боб...

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