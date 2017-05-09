|
Иван Грунтов: «Такой унылой, беззубой и ни на что не способной сборная Беларуси даже год назад в Питере не выглядела»
10.05.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-журналист Goals.by и Tribuna.com высказал отношение к игре сборной Беларуси на ЧМ-2017.
«Всегда болею за сборную, но вынужден признать, что такой унылой, беззубой и ни на что не способной она даже год назад в Питере не выглядела», – сказал Грунтов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иван Грунтов: «Такой унылой, беззубой и ни на что не способной сборная Беларуси даже год назад в Питере не выглядела»
Экс-журналист Goals.by и Tribuna.com высказал отношение к игре сборной Беларуси на ЧМ-2017.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии