Иван Грунтов: «Такой унылой, беззубой и ни на что не способной сборная Беларуси даже год назад в Питере не выглядела»

Экс-журналист Goals.by и Tribuna.com высказал отношение к игре сборной Беларуси на ЧМ-2017.

«Всегда болею за сборную, но вынужден признать, что такой унылой, беззубой и ни на что не способной она даже год назад в Питере не выглядела», – сказал Грунтов.

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