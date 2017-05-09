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«Минск» – «Динамо-Минск». Чович наступил на шею Галовича в конце первого тайма

10.05.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В конце первого тайма матча 7-го тура высшей лиги «Минск» – «Динамо-Минск» форвард «горожан» Неманья Чович наступил на шею игрока «бело-голубых» Нино Галовича.

Сообщается, что динамовец продолжил матч с зашитой шеей.

Отметим, что Чович в этом эпизоде не был наказан даже желтой карточкой.

«Минск» – «Динамо-Минск». Чович наступил на шею Галовича в конце первого тайма

Фото: «Динамо-Минск»

 
Теги: Минск
 
 
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В конце первого тайма матча 7-го тура высшей лиги «Минск» – «Динамо-Минск» форвард «горожан» Неманья Чович наступил на шею игрока «бело-голубых» Нино Галовича.

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