Волейболистки юниорской сборной Беларуси узнали соперников на ЧМ в Аргентине

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки юниорской сборной Беларуси (U-18) узнали соперников в финальной стадии чемпионата мира, который с 18 по 27 августа пройдет в аргентинских городах Росарио и Санта-Фе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам жеребьевки белоруски оказались в группе В, матчи которой пройдут в Санта-Фе, и выступят вместе с командами США, России, Бразилии и Мексики. В Санта-Фе также сыграют сборные группы А: Аргентина, Германия, Словения, Республика Корея, Куба.

В группе С (Росарио) оказались команды Италии, Сербии, Польши, Колумбии и Таиланда. В группе D (Росарио) сыграют Китай, Турция, Япония, Перу, Доминиканская Республика. По четыре команды из каждой группы выходят в плей-офф.

"Соперники нам достались наиболее сложные: Бразилия, Россия, США. Эти команды в представлениях не нуждаются в мире волейбола. Постараемся зацепиться за плей-офф. Радует, что уже в основной стадии чемпионата мира, если попадем в нее, не встретимся с этими соперниками, так как выходим на команды из группы А", - сказала главный тренер белорусок Наталья Мелянюк.

Белорусские волейболистки получили право сыграть в финальной стадии чемпионата мира, завоевав бронзовые награды чемпионата Европы (U-18) в голландском Арнеме в начале апреля текущего года. В матче за третье место турнира они обыграли команду Сербии со счетом - 3:2 (17:25, 29:27, 25:17, 22:25, 15:13). Благодаря этому успеху команда получила право также принять участие в Европейском юношеском фестивале в венгерском Дьоре, который пройдет с 23 по 30 июля.-0-