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Дэйв Льюис: «Просто стыдно и перед федерацией, и перед страной»

10.05.2017 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал поражение от Швейцарии в матче ЧМ-2017.

- Смеем предложить, что сегодня самый трудный для вас день за два последних чемпионата...

– Да, это действительно тяжелый день. Просто стыдно и перед федерацией, и перед страной. Не предполагали подобного, надеялись, что удастся создать много больше голевых моментов, что ключевые игроки наконец проявят себя. В итоге же некоторые молодые смотрелись лучше. Допускаю, что, помимо всего прочего, календарь чемпионата в этом случае сыграл не за, а против нас. Игроки вышли на лед просто с нулевой уверенностью. Даже игроки топ-уровня не могли ни бросить, ни отдать. Ни в равных составах, ни даже в большинстве...

- На этом чемпионате уже доводилось уступать и более крупно. Но матч со швейцарцами сейчас кажется худшим. Согласитесь?

– Да, но немного под другим углом. На сей раз мои ожидания от команды отстояли от реальности дальше всего.

- В среду мы попрощались с мечтами о плей-офф...

– Неприятно признавать, но это действительно так, – сказал Льюис.

Сергей Костицын: «Это беспредел, мне просто стыдно. Не знаю, как мы тут хоть один матч выиграем»

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал поражение от Швейцарии в матче ЧМ-2017.

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