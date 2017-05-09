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«Минск» повторил худший старт в истории

10.05.2017 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках 7-го тура высшей лиги «Минск» уступил столичному «Динамо».

Таким образом, по итогам прошедших игровых дней на счету «горожан» лишь 5 очков.

Это худший старт минчан в истории. В сезоне-2007 на счету «Минска» было также 5 очков после 7 матчей. В том дебютном для себя сезоне «горожане» покинули элиту.

Tribuna.com провела текстовую трансляцию поединка.

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках 7-го тура высшей лиги «Минск» уступил столичному «Динамо».

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