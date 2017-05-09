«Минск» повторил худший старт в истории

В рамках 7-го тура высшей лиги «Минск» уступил столичному «Динамо».

Таким образом, по итогам прошедших игровых дней на счету «горожан» лишь 5 очков.

Это худший старт минчан в истории. В сезоне-2007 на счету «Минска» было также 5 очков после 7 матчей. В том дебютном для себя сезоне «горожане» покинули элиту.

Tribuna.com провела текстовую трансляцию поединка .