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«Минск» повторил худший старт в истории
10.05.2017 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках 7-го тура высшей лиги «Минск» уступил столичному «Динамо».
Таким образом, по итогам прошедших игровых дней на счету «горожан» лишь 5 очков.
Это худший старт минчан в истории. В сезоне-2007 на счету «Минска» было также 5 очков после 7 матчей. В том дебютном для себя сезоне «горожане» покинули элиту.
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В рамках 7-го тура высшей лиги «Минск» уступил столичному «Динамо».
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