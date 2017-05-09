Владимир Журавель: «Наши неудачи – комплексная проблема. Физическая усталость. Календарь. Несколько психологически выхолостились»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал ничью со «Слуцком» (0:0) в рамках 7-го тура высшей лиги.

— Закрытая игра получилась. «Слуцк» отошел на свою половину. Имея Себаи, Кибука, Яцкевича…Четверка, которая выходит в быструю атаку. Этого ждали, спасались. За исключением, одного момента во втором тайме. Не позволили ничего создать. Но по такой закрытой игре…Да, у нас не хватало креатива. Нужен был гол. Было несколько неплохих моментов у Чижа и мы их не использовали.

- Проблемы команды в последних матчах. Они физиологического, игрового или психологического характера. С чем Вы это связываете?

– Результат отрицательный. И оценка команде дается соответствующая. Но в Минске с «Ислочью» было тоже достаточно моментов. Очень много моментов для одной игры. Сегодня не так много. Результат определяет. С чем связанно? Будем думать. Думаю это комплексная проблема. Физическая усталость. Календарь. Несколько психологически выхолостились.

- В первых играх Вы постоянно стояли на бровке. В сегодняшней встрече Вы появились всего пару раз. Вы дистанционно управляли игроками?

– Нельзя все время кричать на бровке. Есть разные точки зрения. Нет смысла. Надо было рассказывать ребятам до игры. Что не получается? Очень сложно было вскрыть шлагбируемую оборону. «Слуцк» хорошо оборонялся. Ребята пусть думают сами. Если Торрес обостряет, то он обостряет. Если он берет на себя игру, то… не со всех футболистов я могу требовать такое, – сказал Журавель.