ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Динамо-Брест» – «Слуцк». Матч посетили 2800 зрителей

10.05.2017 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Домашний матч брестского «Динамо» против «Слуцка» в рамках 7-го тура высшей лиги посетили 2800 зрителей.

Это худший показатель для брестчан в текущем сезоне. Ранее матчи команды в чемпионате и Кубке страны собирали 9100, 6150, 7300 и 9200 зрителей.

Средняя посещаемость «Динамо» в ЧБ-2017 составляет 6017 человек.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Домашний матч брестского «Динамо» против «Слуцка» в рамках 7-го тура высшей лиги посетили 2800 зрителей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Евгений Плющенко: «Путин – самый спортивный президент мира»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика