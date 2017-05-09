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«Динамо-Брест» – «Слуцк». Матч посетили 2800 зрителей
10.05.2017 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Домашний матч брестского «Динамо» против «Слуцка» в рамках 7-го тура высшей лиги посетили 2800 зрителей.
Это худший показатель для брестчан в текущем сезоне. Ранее матчи команды в чемпионате и Кубке страны собирали 9100, 6150, 7300 и 9200 зрителей.
Средняя посещаемость «Динамо» в ЧБ-2017 составляет 6017 человек.
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Домашний матч брестского «Динамо» против «Слуцка» в рамках 7-го тура высшей лиги посетили 2800 зрителей.
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