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Евгений Плющенко: «Путин – самый спортивный президент мира»

10.05.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился впечатлениями от игры в рамках Ночной хоккейной лиги против команды президента России Владимира Путина.

«Мы сегодня проиграли в гала-матче! «Легенды хоккея» против «Сборной Ночной хоккейной лиги».

Впервые проигрывать было совсем не обидно. Так как выиграла команда нашего президента! Владимир Владимирович забросил виртуозно 6 шайб! Воистину великий президент! Самый спортивный президент мира», – написал Плющенко. 

Напомним, сегодня Путин забил 6 голов в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

Евгений Плющенко: «Путин – самый спортивный президент мира»

 
 
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился впечатлениями от игры в рамках Ночной хоккейной лиги против команды президента...

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