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Евгений Плющенко: «Путин – самый спортивный президент мира»
10.05.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился впечатлениями от игры в рамках Ночной хоккейной лиги против команды президента России Владимира Путина.
«Мы сегодня проиграли в гала-матче! «Легенды хоккея» против «Сборной Ночной хоккейной лиги».
Впервые проигрывать было совсем не обидно. Так как выиграла команда нашего президента! Владимир Владимирович забросил виртуозно 6 шайб! Воистину великий президент! Самый спортивный президент мира», – написал Плющенко.
Напомним,
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился впечатлениями от игры в рамках Ночной хоккейной лиги против команды президента...
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