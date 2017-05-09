ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ и минское "Динамо" победили в матчах футбольного чемпионата Беларуси

10.05.2017 22:05 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты футбольного чемпионата Беларуси добились побед в матчах 7-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер первенства борисовский БАТЭ на своем поле обыграл футболистов "Ислочи" со счетом 2:0. Уже на 1-й минуте хозяева вышли вперед, после того как защитник гостей Никита Рочев отправил мяч в свои ворота. На 67-й минуте встречи второй гол забил форвард бориосвчан Михаил Гордейчук. БАТЭ остается единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в нынешнем чемпионате.

Еще один из фаворитов турнира - минское "Динамо" переиграло в столичном дерби футболистов "Минска" 2:0. Оба мяча динамовцы забили во второй половине матча - на 69-й минуте отличился Владмир Хващинский, а через 8 минут окончательный результат установил Антон Сарока.

В Бресте местное "Динамо" разошлось миром с гостями из "Слуцка" - 0:0. Футболисты "Витебска" одолели в гостях "Гомель" 1:0 благодаря голу Виталия Квашука, который отличился на 23-й минуте игры.

В четверг, 11 мая, состоятся еще 4 поединка: "Городея" - "Днепр" (Могилев), "Шахтер" (Солигорск) - "Славия" (Мозырь), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Крумкачы" (Минск), "Неман" (Гродно) - "Нафтан" (Новополоцк).-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте местное "Динамо" разошлось миром с гостями из "Слуцка" - 0:0. Футболисты "Витебска" одолели в гостях "Гомель" 1:0 благодаря голу Виталия Квашука, который...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Динамо-Брест» – «Слуцк». Матч посетили 2800 зрителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика