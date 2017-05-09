10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты футбольного чемпионата Беларуси добились побед в матчах 7-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер первенства борисовский БАТЭ на своем поле обыграл футболистов "Ислочи" со счетом 2:0. Уже на 1-й минуте хозяева вышли вперед, после того как защитник гостей Никита Рочев отправил мяч в свои ворота. На 67-й минуте встречи второй гол забил форвард бориосвчан Михаил Гордейчук. БАТЭ остается единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в нынешнем чемпионате.

Еще один из фаворитов турнира - минское "Динамо" переиграло в столичном дерби футболистов "Минска" 2:0. Оба мяча динамовцы забили во второй половине матча - на 69-й минуте отличился Владмир Хващинский, а через 8 минут окончательный результат установил Антон Сарока.

В Бресте местное "Динамо" разошлось миром с гостями из "Слуцка" - 0:0. Футболисты "Витебска" одолели в гостях "Гомель" 1:0 благодаря голу Виталия Квашука, который отличился на 23-й минуте игры.

В четверг, 11 мая, состоятся еще 4 поединка: "Городея" - "Днепр" (Могилев), "Шахтер" (Солигорск) - "Славия" (Мозырь), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Крумкачы" (Минск), "Неман" (Гродно) - "Нафтан" (Новополоцк).-0-