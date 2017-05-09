Сергей Гуренко: «С «Трибуной» я вообще общаться не буду. Вы можете даже не спрашивать. Следующий вопрос»

И.о. главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Минском» в матче 7-го тура высшей лиги.

– Самое важное для меня было, чтобы ребята поверили мне и искали счастья у чужих ворот. Да, были ошибки, были погрешности, но я рад за ребят. Думаю, игра доставила удовольствие болельщикам. Молодцы.

– В свете последних событий – высказываний в прессе и на телевидении – ощущаете дополнительное давление?

– Никакого давления не ощущаю.

– Вы чувствуете всеобщую поддержку?

– Мне очень комфортно работалось в дубле. И очень интересно. И все наработки мы переняли из дубля и сербской сборной. И мы сегодня это пытались показывать на поле.

Когда уволили Сергея Боровского, первый же вопрос был, а стоит ли вообще со мной вести разговор. Мне было проще всего сказать, что у меня есть работа в Сербии и мне интересно с дублем (это правда). Но я понимал, что придет другой человек, и пока он будет разбираться, мы потеряем очень много времени. Сейчас идут важные матчи, недобирать очки в которых нельзя. Я хорошо знал ситуацию внутри команды. Хорошо знал игроков. Самый безболезненный вариант – мне принять команду. Мне кажется, что я могу дать «Динамо» больше, чем какой-то другой тренер. Это для меня определенный вызов. Работаю до конца года.

– Кажется, вопрос был немного о другом…

– С «Трибуной» я вообще общаться не буду. Вы можете даже не спрашивать. Следующий вопрос.

– В предыдущих матчах Лукич получил повреждение. Готов ли он играть все 90 минут?

– Лукич?

– Да.

– А кто сегодня играл?

– Я спрашиваю: готов ли он играть полный матч?

– Вы же видели. Он сыграл очень хороший и добротный матч. Отведенное время, он двигался и плодотворно работал на команду. Мою установку выполнил и я им доволен.

– Справа в защите обычно играет Бегунов. А сегодня там был Быков. Можете пояснить это изменение?

– Я перепутал на установке, и он там пошел.

– В основе во втором матче подряд вышел Швецов. Также играл Чиж, на замену вышел Кийко. Можно ли ожидать еще вливание молодых игроков?

– Появление Чижа вынужденное. У меня просто не было выбора – ряд игроков травмированы. Да, и когда его выпускать, если не сейчас? Конечно, Бегунов мог бы выйти и сыграть на уколах, но зачем рисковать здоровьем футболиста, если есть люди, готовые его заменить. Зачем мы столько лет тренировали того же Чижа, вкладывали свои силы, если не будем давать им играть? Выходи – доказывай. Кто будет сильнейший – тот и будет играть, – сказал Гуренко.