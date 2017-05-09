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Сергей Костицын: «Ни х## не получается! Главная мысль и желание — скорее свалить отсюда»

10.05.2017 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий сборной Беларуси Сергей Костицын прокомментировал поражение от Швейцарии (0:3) в рамках группового этапа ЧМ-2017.

- Даже не знаю, с чего начать, кроме банального «что не получилось»…

– Да ни х## [ничего] не получается!

- Ну, это формулировка не для печати…

– Можешь и для печати.

- У нас изменился состав звеньев, а в твоем случае и функционал — переместили с фланга в центр…

– Мне в центре даже лучше. По крайней мере, больше шансов хотя бы подольше подержать шайбу, почувствовать ее. Но толку, если, скажем, опять начинаем удаляться? Три раза в одном периоде в игре с командой, которую должны и можем побеждать!

- Очень давит, что голов нет, а ждут их логично прежде всего от вашей тройки?

– Да поймите вы, ни один-два человека, ни даже одно-два звена проблему не решат. Играть должны все! Кевин [Лаланд] нас тащит как может, но он же не железный. Все должны играть, будь тебе 20 лет или 35. Это чемпионат мира, а не чемпионат Беларуси.

- Мысли теперь одолевают невеселые?

– Сейчас главная мысль и желание — скорее свалить отсюда и все забыть. Они тоже не подарок, но что остается?..

- Было ли дыхание дивизиона 1 когда-нибудь столь ощутимым прежде?

– На моей памяти, наверное, нет… – сказал Костицын.

 
 
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Нападающий сборной Беларуси Сергей Костицын прокомментировал поражение от Швейцарии (0:3) в рамках группового этапа ЧМ-2017.

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