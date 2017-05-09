Георгий Кондратьев: «Люди в черном… Первый гол забили нам с нарушением. Судья не дал пенальти за игру рукой, и на Човиче чистейший пенальти не был назначен»

Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев после поражения от столичного «Динамо» (0:2) в матче 7-го тура высшей лиги пожаловался на плохое судейство.



«Первый тайм в нашем исполнении получился невыразительным. Второй провели хорошо, имели много моментов. Но люди в черном… Первый гол забили нам с нарушением. В первом тайме судья не дал пенальти за игру рукой, и на Човиче чистейший пенальти не был назначен. Человек один в один с вратарем выходит, его толкают, он падает. Говорит: «Надо было раньше падать». На автомате он уже проткнул этот мяч… Чистейший пенальти. А гол — Макаров выбивает мяч, ему по ногам ударили, Хващинский забил гол. Вот и результат у «Динамо», – сказал Кондратьев.

Отметим, матч обслуживал Виталий Севостьяник.