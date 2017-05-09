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Георгий Кондратьев: «Люди в черном… Первый гол забили нам с нарушением. Судья не дал пенальти за игру рукой, и на Човиче чистейший пенальти не был назначен»
10.05.2017 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев после поражения от столичного «Динамо» (0:2) в матче 7-го тура высшей лиги пожаловался на плохое судейство.
Отметим, матч обслуживал Виталий Севостьяник.
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Георгий Кондратьев: «Люди в черном… Первый гол забили нам с нарушением. Судья не дал пенальти за игру рукой, и на Човиче чистейший пенальти не был назначен»
Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев после поражения от столичного «Динамо» (0:2) в матче 7-го тура высшей лиги пожаловался на плохое судейство.
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