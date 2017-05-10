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Александр Ермакович: «Свист болельщиков? Люди на трибунах должны осознавать: нет ни одного человека, который бы под свистом играл лучше»

10.05.2017 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после матча с «Ислочью» (2:0) ответил на вопросы журналистов.

- После первого тайма в адрес футболистов раздавался свист. Насколько это цепляет?

– Слышали его и, разумеется, понимаем реакцию болельщиков. Сами хотим играть качественнее, но и люди на трибунах должны осознавать: нет ни одного человека, который бы под свистом играл лучше.

- Доставил ли кто-то столько проблем в чемпионате, сколько сегодня «Ислочь»?

– Соперник действительно оказался непростым, и нам на самом деле было тяжело. Однако не утверждал бы, что до сих пор нам никто не доставлял проблем.

- Почему Рушевич выходит исключительно со скамейки запасных?

– Чтобы выходить в стартовом составе, это право необходимо заслужить. А у нас на его позиции играет Миша Гордейчук, причем забивает в каждом туре.

- Почему не может найти себя прошлогоднего Игорь Стасевич?

– Если бы знать ответ... Возможно, сказывается, что мы варьируем тактику. Порой используем схему то с двумя, то с тремя центральными полузащитниками. Хотя и в такой ситуации хватает моментов, когда Игорь отдает хорошие передачи и может забивать. Еще только начало сезона. Плюс опыт и мастерство у Стасевича есть, чтобы обрести себя, – сказал Ермакович.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после матча с «Ислочью» (2:0) ответил на вопросы журналистов.

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