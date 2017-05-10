Александр Богданович: «Девятовский говорит, что в гараже вырос, а я в доме, возле речки в сарае»

Депутат Палаты представителей экс-гребец Александр Богданович рассказал о своем становлении как спортсмена.

– Вот Вадим [Девятовский] говорит : «В гараже», – а я в доме, возле речки в сарае.

- А в вашем становлении как спортсмена тренер сыграл главную роль?

– Да, тренер. Благодаря только ему. Потому что я очень много раз заканчивал спорт, но его убеждения и уверенность в том, что я покажу хороший результат, дало толчок мне ещё раз начать заниматься, – сказал Богданович.

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