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Александр Богданович: «Девятовский говорит, что в гараже вырос, а я в доме, возле речки в сарае»
10.05.2017 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Депутат Палаты представителей экс-гребец Александр Богданович рассказал о своем становлении как спортсмена.
– Вот Вадим [Девятовский]
- А в вашем становлении как спортсмена тренер сыграл главную роль?
– Да, тренер. Благодаря только ему. Потому что я очень много раз заканчивал спорт, но его убеждения и уверенность в том, что я покажу хороший результат, дало толчок мне ещё раз начать заниматься, – сказал Богданович.
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Депутат Палаты представителей экс-гребец Александр Богданович рассказал о своем становлении как спортсмена.
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