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Александр Богданович: «Девятовский говорит, что в гараже вырос, а я в доме, возле речки в сарае»

10.05.2017 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Депутат Палаты представителей экс-гребец Александр Богданович рассказал о своем становлении как спортсмена.

– Вот Вадим [Девятовский] говорит: «В гараже», – а я в доме, возле речки в сарае.

- А в вашем становлении как спортсмена тренер сыграл главную роль?

– Да, тренер. Благодаря только ему. Потому что я очень много раз заканчивал спорт, но его убеждения и уверенность в том, что я покажу хороший результат, дало толчок мне ещё раз начать заниматься, – сказал Богданович.

Вадим Девятовский: «Я сам, условно, в гараже вырос, и это не помешало стать атлетом мирового уровня»

Александр Богданович: «Обыск хоккейной сборной Беларуси? Я не думаю, что они… Но это внести какой-то раздор в команду»

Как чемпион-гребец Богданович обжился в парламенте

 
 
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Депутат Палаты представителей экс-гребец Александр Богданович рассказал о своем становлении как спортсмена.

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