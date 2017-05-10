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Сергей Гуренко: «Важно подчеркнуть, что я никого не подсиживал и ничего не просил»

10.05.2017 23:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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И.о.минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о матче 7-го тура чемпионата страны с «Минском» (2:0).

- Ощущаете ли поддержку со стороны руководства клуба?

– Я был готов доработать сезон в дубле. К тому же мне нравилось работать в сборной Сербии. Тем более команда может выйти на чемпионат мира. Но когда ушел Боровский, я получил предложение возглавить главную команду «Динамо».

Важно подчеркнуть, что я никого не подсиживал и ничего не просил. Положительный ответ дался мне непросто. Представьте: пришел бы человек со стороны, и пока он вошел бы в курс дела, было бы потеряно время и очки. Сейчас у команды много важных игр.

Я решил, что должен помочь клубу в этой сложной ситуации. Ведь здесь я с начала сезона и вижу все недостатки и достоинства.

Мы договорились поработать до конца сезона. А там будем судить по ситуации, – как сообщает «Прессбол», сказал Гуренко.

Сергей Гуренко: «С «Трибуной» я вообще общаться не буду. Вы можете даже не спрашивать. Следующий вопрос»

 
 
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И.о.минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о матче 7-го тура чемпионата страны с «Минском» (2:0).

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