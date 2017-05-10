Стась: наши ошибки на ЧМ – детские и невынужденные

МИНСК, 10 мая – Sputnik. Хоккеистам белорусской сборной нужно справиться с давлением, которое вызвано четырьмя поражениями подряд на Чемпионате мира текущего года, заявил в среду капитан команды Андрей Стась.



© REUTERS Grigory Dukor Белорусы снова проиграли на ЧМ по хоккею, уступив Швейцарии 3:0

Сборная Беларуси по хоккею с шайбой в среду проиграла очередной матч на ЧМ, уступив команде Швейцарии со счетом 0:3 .

"С нулем голов не победить, мы не забиваем то, что есть. Пусть моментов и бросков не так много, но можно победить и с пятью бросками, если их реализовать. Вопрос в нашей реализации, невынужденных детских ошибках и удалениях", – сказал Стась.

Он также заявил, что команда исправим эти ошибки до следующей игры (с французами – Sputnik). По словам Стася, после игры со Швейцарией в команде будут перестановки в составе.

Следующую игру белорусы проведут 12 мая – с хозяевами чемпионата, командой Франции. Матч начнется в 21:15 по минскому времени и будет транслироваться на белорусских каналах в прямом эфире.

Ранее о неудовлетворительным выступлении заявил президент Александр Лукашенко, назвав игру команды отвратительной .