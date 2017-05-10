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Диего Симеоне: «Жаль, что мы не можем клонировать Габи или Година»

11.05.2017 00:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о победе над «Реалом» (2:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, которая не позволила его клубу пройти в финал (2-4 по сумме двух матчей).

«Это был матч полуфинала Лиги чемпионов против принципиального соперника. Они осложнили нам жизнь у себя дома, но мы показали, почему мы способны столько соперничать на таком уровне.

Болельщики всегда с командой, когда побеждаешь, но такие случаи, как сегодня – это редкость для футбола, это полное подтверждение того, что у нас лучшая поддержка в мире.

Это был выдающийся матч, некоторые футболисты показали свою важность для «Атлетико». Жаль, что мы не можем клонировать Габи или Година, они вдыхают жизнь в этот клуб.

Мы почти вернулись в игру, но их гол очень сильно нам помешал.

Горжусь игроками, что мы сыграли в таком тяжелом полуфинале. Мы не разговаривали ради разговоров, мы думали, что сможем перевернуть игру и почти сделали это.

Кажется, что между нами и «Реалом» с «Барселоной» небольшое расстояние, но нам нужно сделать большой шаг вперед. Надеюсь, когда-нибудь нам это удастся», – сказал Симеоне.

 
 
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о победе над «Реалом» (2:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, которая не позволила его клубу...

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