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Зинедин Зидан: «Встреча с «Ювентусом» в финале – особенный момент для меня»
11.05.2017 00:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о финале Лиги чемпионов против «Ювентуса».
«У меня в команде собраны сильные парни, мы добились выхода в финал Лиги чемпионов только благодаря им. Очень рады вновь сыграть в решающем матче.
Я возмужал и стал игроком именно в «Ювентусе». Это великий клуб. Встреча с «Юве» в финале – особенный момент для меня. Этот клуб все еще занимает частичку моего сердца.
Нас ждет восхитительный финал, обе команды заслужили возможность выиграть титул. Теперь нам надо хорошо подготовиться к игре, а также провести матч в чемпионате», – сказал Зидан.
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о финале Лиги чемпионов против «Ювентуса».
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