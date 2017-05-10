ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зинедин Зидан: «Встреча с «Ювентусом» в финале – особенный момент для меня»

11.05.2017 00:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о финале Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«У меня в команде собраны сильные парни, мы добились выхода в финал Лиги чемпионов только благодаря им. Очень рады вновь сыграть в решающем матче.

Я возмужал и стал игроком именно в «Ювентусе». Это великий клуб. Встреча с «Юве» в финале – особенный момент для меня. Этот клуб все еще занимает частичку моего сердца.

Нас ждет восхитительный финал, обе команды заслужили возможность выиграть титул. Теперь нам надо хорошо подготовиться к игре, а также провести матч в чемпионате», – сказал Зидан.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о финале Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ЧМ-2017. Шарангович стал вторым белорусом до 20 лет, который забрасывал на чемпионатах мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика