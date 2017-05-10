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ЧМ-2017. Шарангович стал вторым белорусом до 20 лет, который забрасывал на чемпионатах мира
11.05.2017 00:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В стартовом матче ЧМ-2017 шайбу в ворота сборной Финляндии в возрасте 18 лет 10 месяцев и 30 дней забросил Егор Шарангович.
Он стал вторым белорусом до 20 лет, кто забрасывал в элите. Первым был Андрей Костицын, забросивший на ЧМ-2003 в возрасте 18 лет 3 месяцев и 2 дней.
Не в топ-дивизионе голы за Беларусь в возрасте до 20 лет забрасывали Дмитрий Панков, Руслан Салей, Алексей Калюжный и Константин Татаринцев.
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В стартовом матче ЧМ-2017 шайбу в ворота сборной Финляндии в возрасте 18 лет 10 месяцев и 30 дней забросил Егор Шарангович.
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