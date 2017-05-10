ЧМ-2017. Шарангович стал вторым белорусом до 20 лет, который забрасывал на чемпионатах мира

В стартовом матче ЧМ-2017 шайбу в ворота сборной Финляндии в возрасте 18 лет 10 месяцев и 30 дней забросил Егор Шарангович.

Он стал вторым белорусом до 20 лет, кто забрасывал в элите. Первым был Андрей Костицын, забросивший на ЧМ-2003 в возрасте 18 лет 3 месяцев и 2 дней.

Не в топ-дивизионе голы за Беларусь в возрасте до 20 лет забрасывали Дмитрий Панков, Руслан Салей, Алексей Калюжный и Константин Татаринцев.