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ЧМ-2017. Шарангович стал вторым белорусом до 20 лет, который забрасывал на чемпионатах мира

11.05.2017 00:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В стартовом матче ЧМ-2017 шайбу в ворота сборной Финляндии в возрасте 18 лет 10 месяцев и 30 дней забросил Егор Шарангович.

Он стал вторым белорусом до 20 лет, кто забрасывал в элите. Первым был Андрей Костицын, забросивший на ЧМ-2003 в возрасте 18 лет 3 месяцев и 2 дней.

Не в топ-дивизионе голы за Беларусь в возрасте до 20 лет забрасывали Дмитрий Панков, Руслан Салей, Алексей Калюжный и Константин Татаринцев.

 
 
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В стартовом матче ЧМ-2017 шайбу в ворота сборной Финляндии в возрасте 18 лет 10 месяцев и 30 дней забросил Егор Шарангович.

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