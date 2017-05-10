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НБА. Плей-офф. «Бостон» сыграет с «Вашингтоном»
11.05.2017 00:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках пятого матча серии второго раунда плей-офф НБА-2017 «Бостон» на своей площадке сразится с «Вашингтоном».
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Пятый матч
Счет в серии – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня в рамках пятого матча серии второго раунда плей-офф НБА-2017 «Бостон» на своей площадке сразится с «Вашингтоном».
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