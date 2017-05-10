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НБА. Плей-офф. «Бостон» сыграет с «Вашингтоном»

11.05.2017 00:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках пятого матча серии второго раунда плей-офф НБА-2017 «Бостон» на своей площадке сразится с «Вашингтоном».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

Бостон – Вашингтон 123:101 (33:21, 34:30, 26:25, 30:25)
Дата проведения
11 мая, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча
Бостон
Брэдли (29), Хорфорд (19 + 7 передач), Томас (18 + 9 передач), Краудер (18 + 8 подборов), Джонсон (8)  старт; Смарт (9 + 11 подборов + 6 передач), Олиник (8), Зеллер (6), Розир (5), Янг (3), Грин (0), Браун (0).
Вашингтон
Уолл (21), Бил (16), Портер (13), М-ф Моррис (9), Гортат (7 + 11 подборов)  старт; Убре (13), Богданович (6), Смит (5), Маинми (5), Дженнингс (3), Мак (2), Саторански (1), Берк (0).

Счет в серии – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Статистика НБА

 
 
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Сегодня в рамках пятого матча серии второго раунда плей-офф НБА-2017 «Бостон» на своей площадке сразится с «Вашингтоном».

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