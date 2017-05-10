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Андрей Стась: «Хочу извиниться перед болельщиками, которые нас поддерживают, приехали сюда из Беларуси»
11.05.2017 00:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан сборной Беларуси Андрей Стась извинился за поражение в матче со Швейцарией (0:3).
– Хочу извиниться перед болельщиками, которые нас поддерживают, приехали сюда из Беларуси. Сейчас идет смена поколений, очень много молодых ребят. Стараемся теми, кто постарше, сделать из команды одно целое. Понятно, что не все всегда получается. Но, поверьте, мы очень переживаем и со всей душой относимся к тому, что мы делаем, – сказал Стась в эфире «Беларусь-5».
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Андрей Стась: «Хочу извиниться перед болельщиками, которые нас поддерживают, приехали сюда из Беларуси»
Капитан сборной Беларуси Андрей Стась извинился за поражение в матче со Швейцарией (0:3).
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