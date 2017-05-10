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«Ювентус» и «Реал» во второй раз сыграют в финале Лиги чемпионов

11.05.2017 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Реал» выбил «Атлетико» из розыгрыша Лиги чемпионов (3:0, 1:2).

В финале действующий обладатель трофея «Реал» встретится с туринским «Ювентусом», который оказался сильнее «Монако».

Матч пройдет 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс).

До этого соперники один раз встречались в финале Лиги чемпионов. В 1998-м «Реал» обыграл «Ювентус» и выиграл главный европейский трофей впервые за 32 года.

 
 
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«Реал» выбил «Атлетико» из розыгрыша Лиги чемпионов (3:0, 1:2).

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