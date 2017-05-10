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Кубок Стэнли. «Питтсбург» 2-й раз подряд вышел в финал Восточной конференции и сыграет с «Оттавой»

11.05.2017 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Питтсбург» победил «Вашингтон» (2:0) в решающем матче 2-го раунда плей-офф НХЛ (4-3 в серии).

«Пингвины», действующие обладатели Кубка Стэнли, вышли в финал Восточной конференции, где сыграют с «Оттавой».

 
 
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«Питтсбург» победил «Вашингтон» (2:0) в решающем матче 2-го раунда плей-офф НХЛ (4-3 в серии).

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