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Криштиану Роналду: «Мы были лучше «Атлетико» в обоих матчах»
11.05.2017 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Реала» Криштиану Роналду рассказал о матче полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:2).
«Очень рады, что снова сыграем в финале Лиги чемпионов. Будет трудно, но мы заслужили это. Мы были лучше «Атлетико» в обоих матчах.
Знали, что соперник мощно начнет матч, им повезло забить 2 гола. Но мы знали, что один гол «Реала» решит исход противостояния. Мы «Реал», мы доказали, что у нас больше опыта.
Я нахожусь в отличной форме, чувствую себя хорошо. Теперь нужно готовиться к финалу.
Сейчас сосредоточимся на чемпионате Испании. Постараемся сделать дубль. У нас будет время, чтобы подумать о финале», – сказал Роналду.
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду рассказал о матче полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:2).
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