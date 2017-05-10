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БАТЭ будет сеянным во 2-м и 3-м квалификационных раундах Лиги чемпионов и, скорее всего, несеянным – в раунде плей-офф

11.05.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов 2017/18. Клуб начнет свой путь со 2-го квалификационного раунда, в котором БАТЭ станет сеянным с рейтингом 29,475. На данный момент известны 8 возможных соперников из 17.

Также среди возможными соперниками БАТЭ могут стать: «Хафнарфьордур», «Жилина», «Жальгирис», а также чемпионы Боснии, Черногории, Люксембурга, Кипра, Польши, Албании, Молдовы и два победителя 1-го квалификационного раунда, в котором сразятся чемпионы Мальты, Армении, Гибралтара, Северной Ирландии, Эстонии и Андорры.

ФОТО 1

В 3-м квалификационном раунде БАТЭ также попадет в числе сеянных. Известны пока лишь два соперника из 10. Это «Хапоэль» Беер-Шева и «Русенборг». Также соперниками БАТЭ могут стать: «Марибор», «Карабах», «Мальме», «Астана», а также чемпионы Австрии, Хорватии, Чехии, Румынии, Польши, Кипра, Молдовы и Венгрии.

ФОТО 2

В раунде плей-офф БАТЭ, скорее всего, будет несеяным. На данный момент более высокий рейтинг у трех клубов: «Олимпиакос» (64,580), «Селтик» (42,785) и «Копенгаген» (37,800).

Также с большой долей вероятности можно говорить о том, что в число сеянных попадет «Ред Булл Зальцбург» (40.570). За четыре тура до конца чемпионата Австрии клубу достаточно один раз не проиграть, чтобы гарантировать себе первое место.

Таким образом, в сеянном корзине остается одно место, на которое претендуют несколько команд: «Виктория» Пльзень (40,635) и «Стяуа» (35,370). Однако в обоих чемпионатах сейчас фавориты имеют серьезную конкуренцию. Так, в Чехии в борьбе за титул за три тура до конца чемпионата «Славия» Прага (8,135) опережает «Викторию» Пльзень на два очка.

В Румынии основная борьба развернулась между «Стяуа» и «Виторул» (5,870) – по 41 очку и «Динамо» Бухарест (6,370) – 39 очков. Отметим, что чемпионат проходит в два этапа и в данный момент верхняя шестерка решает между собой судьбу медалей. До конца турнира – пять туров.

В случае если в обоих чемпионатах победят клубы с ненаивысшим рейтингом место в сеянной корзине займет «Лудогорец» (34,175). Такой расклад правомочен, если все клубы с высоким рейтингом преодолеют более ранние раунды.

ФОТО 3

Таким образом, на данный момент с большой долей вероятности можно говорить, что соперниками БАТЭ в раунде плей-офф могут стать «Олимпиакос», «Селтик», «Копенгаген», «Ред Булл», а также чемпион Румынии, Чехии или Болгарии.

Напомним, в прошлом сезоне БАТЭ, будучи сеянным, вылетел в 3-м раунде Лиги чемпионов, проиграв ирландскому «Дандолку».

 
 
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