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Коноплев сохранит должность председателя федерации гандбола Беларуси

11.05.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Владимир Коноплев сохранит должность председателя федерации гандбола Беларуси.

Сегодня состоится совместное заседания совета и исполкома федерации этого вида спорта, на котором примется решение о будущем председателя.

Напомним, впервые Коноплев возглавил федерацию 28 июня 2006 года, во второй раз — 8 июля 2010 года. В сентябре 2007 года ушел с поста спикера Палаты представителей по состоянию здоровья. В 2014 году Коноплев был в третий раз избран председателем БФГ.

 
 
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Владимир Коноплев сохранит должность председателя федерации гандбола Беларуси.

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