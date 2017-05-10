|
Коноплев сохранит должность председателя федерации гандбола Беларуси
11.05.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Владимир Коноплев сохранит должность председателя федерации гандбола Беларуси.
Сегодня состоится совместное заседания совета и исполкома федерации этого вида спорта, на котором примется решение о будущем председателя.
Напомним, впервые Коноплев возглавил федерацию 28 июня 2006 года, во второй раз — 8 июля 2010 года. В сентябре 2007 года ушел с поста спикера Палаты представителей по состоянию здоровья. В 2014 году Коноплев был в третий раз избран председателем БФГ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Коноплев сохранит должность председателя федерации гандбола Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии