Владимир Коноплев сохранит должность председателя федерации гандбола Беларуси.

Сегодня состоится совместное заседания совета и исполкома федерации этого вида спорта, на котором примется решение о будущем председателя.

Напомним, впервые Коноплев возглавил федерацию 28 июня 2006 года, во второй раз — 8 июля 2010 года. В сентябре 2007 года ушел с поста спикера Палаты представителей по состоянию здоровья. В 2014 году Коноплев был в третий раз избран председателем БФГ.