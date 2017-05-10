Хоккеисты Латвии и Канады удерживают лидерство на предварительной стадии ЧМ в Германии и Франции

Италия — Латвия. Фото из социальных сетей

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Латвии и Канады удерживают лидерство на предварительной стадии чемпионата мира, который проходит в Германии и Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матчи четвертого тура, которые уже состоялись в Париже и Кельне не повлияли на позиции лидеров. В группе А, игры которой проходят в немецком городе, сборная США была сильнее Италии 3:0. Хозяева турнира по буллитам одолели Словакию - 3:2.

Турнирное положение: Латвия - 9 очков (3 игры), США - 9 (4), Россия - 8 (3), Германия - 5 (4), Швеция - 4 (3), Словакия - 4 (4) Дания - 2 (3), Италия - 1 (4).

В группе В в Париже поединки завершились со следующими результатами: Швейцария - Беларусь - 3:0, Финляндия - Словения - 5:2.

Турнирное положение: Канада - 9 очков (3 игры), Швейцария - 9 (4), Финляндия - 7 (4), Норвегия - 6 (3), Франция - 5 (3), Чехия - 5 (3), Словения - 1 (4), Беларусь - 0 (4).

Лидеры предварительных групп проведут четвертые матчи на турнире сегодня. Латвии предстоит выдержать серьезный экзамен в противостоянии со Швецией (начало игры в 21.15), а Канада встретится с Францией (21.15). На чемпионате мира по хоккею 11 мая состоятся еще два матча: Россия - Дания, Чехия - Норвегия. Оба поединка начнутся в 17.15.

Предварительный этап мирового форума завершится 16 мая. Сборной Беларуси на этой стадии необходимо еще сыграть с командами Франции (12 мая, 21.15), Словении (13 мая, 17.15) и Норвегии (16 мая, 13.15). Четыре лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за медали в плей-офф. -0-