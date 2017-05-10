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Средняя посещаемость пятого тура первой лиги Беларуси составила 506 зрителей

11.05.2017 10:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Средняя посещаемость пятого тура первой лиги Беларуси составила 506 зрителей.

Это второй показатель в нынешнем сезоне. Большая посещаемость была зафиксирована лишь в первом туре – 600.

Наибольший интерес вызвали матчи: «Белшина» – «Химик» (1200), «Слоним-2017» – «Энергетик-БГУ» (850), «Орша» – «Неман-Агро» (600) и «Осиповичи» – «Локомотив» Гомель (400).

Меньше всего болельщиков было на играх: «Луч» – «Барановичи» (150), «Смолевичи СТИ» – «Волна» (250),  «Гранит» – «Сморгонь» (300) и «Лида» – «Торпедо» Минск (300).

Что касается команд, то после пяти туром лучшую среднюю посещаемость показывают «Белшина» (1150), «Волна» (708), «Орша» (700) и «Слоним» (700). Хуже всего зрители собираются на домашних матчах «Смолевичи СТИ» (150), минского «Торпедо» (200) и «Энергетика-БГУ» (217).

Средняя посещаемость пятого тура первой лиги Беларуси составила 506 зрителей

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Средняя посещаемость пятого тура первой лиги Беларуси составила 506 зрителей.

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