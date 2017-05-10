Александр Батищев: «Положение дел в Донецке и Луганске удручает. У меня там теща живет. Рассказывает, что все очень плохо»

Украинский полузащитник клуба «Крумкачы» Александр Батищев в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Мордасевичу рассказал о ситуации в Луганске.

– Как сейчас обстановка в твоем родном городе Рубежное?

– Намного лучше, чем в Луганске и Донецке. Все спокойно. Много родственников там осталось. Как жена любит шутить, сейчас это столица мира. Город областного подчинения. Цены низкие. Военных действий нет. Раньше же много людей гибло. Аховая ситуация была.

А положение дел в Донецке, Луганске удручает. У меня там теща живет. Рассказывает, что все очень плохо. Иногда аж сердце кровью обливается, когда узнаешь новости. Пока улучшений не видно. Хороших прогнозов на лет десять вперед у меня нет. С этой войной на Украину я сейчас вообще не езжу. Только если в Киев по делам. Как перебрался в Беларусь, в Луганске не был.

– Ты ведь предлагал родственникам переехать в Минск?

– Да. Расскажу случай. Когда только началась война, ехали на машине с другом на тренировку. Он сам со Львова. На одном из блокпостов, неподалеку от моего дома нас остановили. Спросил: зачем? Мы ведь свои, ездим каждые пять минут. Нас попросили предоставить документы. Увидев в паспорте друга львовскую прописку, человек сразу взялся за автомат. Очень сильно нас напугал. Потребовал выйти. Сбежались ополченцы, перезарядили автоматы...

Картина ужасная. Был в шоке. Хорошо, что высадили дома беременную жену. Не знаю, что случилось бы, будь она с нами... Родила бы, наверное, на месте. Спустя два-три дня уехали из Луганска. Жену отправил в Одессу, а сам на просмотр в Бобруйск.

Так что, насмотревшись на все это, говорил родителям Ярославы: уезжайте, оно того не стоит, жизнь дороже. Мол, выкрутимся, если надо, будем ютиться. Это же не дело, когда ты рискуешь своей жизнью. Но они люди в годах. Обжитое жилье бросать не хотят. А для нас тот случай все изменил. Уехали, я нашел команду... Вот и живем здесь уже три года. И никуда не хотим уезжать.

– Как вы выпутались из той ситуации?

– С испугом. Дали номер кого-то из команды. Те люди позвонили, проверили. Слава богу, отпустили без приключений. Но, когда ехали назад, нас опять тормознули. Причем стали нагло смеяться в лицо. Говорю: это не смешно, когда рядом с тобой перезаряжают автомат. Для них же это было как веселье, – сказал Батищев.