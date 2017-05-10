«Известия»: назначение Королькевича старшим тренером женской сборной России откладывается из-за финансовых проблем в СБР

Назначение Владимира Королькевича старшим тренером женской сборной России откладывается из-за финансовых проблем в Союзе биатлонистов России (СБР), сообщают «Известия» со ссылкой на источник в организации.

«У СБР в данный момент нет средств на обеспечение заработной платы Королькевича. В Олимпийском комитете России (ОКР) отказались взять на себя финансирование контракта иностранного специалиста», – отметил источник в СБР.

«Пока я не могу комментировать информацию относительно нового тренера женской команды. В ближайшее время у меня должна состояться встреча с Виталием Мутко, после которой что-то может проясниться», – заявил глава СБР Александр Кравцов.