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«Известия»: назначение Королькевича старшим тренером женской сборной России откладывается из-за финансовых проблем в СБР

11.05.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Назначение Владимира Королькевича старшим тренером женской сборной России откладывается из-за финансовых проблем в Союзе биатлонистов России (СБР), сообщают «Известия» со ссылкой на источник в организации.

«У СБР в данный момент нет средств на обеспечение заработной платы Королькевича. В Олимпийском комитете России (ОКР) отказались взять на себя финансирование контракта иностранного специалиста», – отметил источник в СБР.

«Пока я не могу комментировать информацию относительно нового тренера женской команды. В ближайшее время у меня должна состояться встреча с Виталием Мутко, после которой что-то может проясниться», – заявил глава СБР Александр Кравцов.

 
 
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Назначение Владимира Королькевича старшим тренером женской сборной России откладывается из-за финансовых проблем в Союзе биатлонистов России (СБР), сообщают...

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