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Прокомментировать проигрыши на ЧМ у Костицына без мата не получилось
11.05.2017 10:32 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая — Sputnik. Нападающий Сергей Костицын прокомментировал очередное поражение национальной сборной Беларуси на Чемпионате мира по хоккею словами "не получилось".
© REUTERS Grigory Dukor
В среду белорусская команда уступила швейцарцам 0:3, это стало четвертым поражением белорусов на чемпионате.
"Даже не знаю, с чего начать, кроме банального, "что не получилось"… Да ни х.. не получается!", — цитирует Костицына
Костицын признался, что ему удобнее играть в центре.
"По крайней мере, больше шансов хотя бы подольше подержать шайбу, почувствовать ее. Но толку, если, скажем, опять начинаем удаляться? Три раза в одном периоде в игре с командой, которую должны и можем побеждать!", — сказал форвард.
При этом отсутствие голов он объяснил тем, что не может несколько человек, или одно звено тянуть всю игру.
"Играть должны все! Кевин (Лаланд. — "ПБ".) нас тащит, как может, но он же не железный. Все должны играть, будь тебе 20 лет или 35. Это чемпионат мира, а не чемпионат Беларуси", — заявил Костицын.
Хоккеист признался, что сейчас у него одно желание — "скорее свалить отсюда и все забыть".
Белорусы провели на ЧМ четыре игры и во всех потерпели поражение: ранее команда проиграла Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канаде (0:6). На данный момент сборная замыкает группу В без очков.
Следующую игру белорусская команда проведет 12 мая — против сборной Франции, затем 13 мая — против словенцев и 16 мая — против команды Норвегии.
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Сборная Беларуси по хоккею в среду потерпела четвертое поражение, проиграв со счетом 0:3 команде Швейцарии.
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