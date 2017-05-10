|
Олег Караневский: «Задача «Слуцка» на сезон – пятое место. Минимум»
11.05.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Слуцка» Олег Караневский назвал задачу клуба на сезон.
«Себаи? Пока никаких предложений от других клубов не поступало. Он у нас на контракте. Если у кого-то появится серьезный интерес, будем разговаривать.
Финансирование? Конечно, есть дополнительные проблемы в поисках денег, но все обещанное ребятам до копеечки выплатим. Те партнеры, с которыми работаем, дают гарантии. Поэтому футболисты за свою работу получат все в полном объеме.
У нас система премирования за каждую игру. Заключили с футболистами дополнительные соглашения и эти премии добавляются к зарплатам.
Задача на сезон – пятое место. Минимум», – сказал Караневский.
На данный момент «Слуцк» располагается на третьем месте, набрав 14 очков после семи игр. Нападающий Сенен Себаи забил три гола и сделал две результативные передачи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор «Слуцка» Олег Караневский назвал задачу клуба на сезон.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии