ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Караневский: «Задача «Слуцка» на сезон – пятое место. Минимум»

11.05.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Директор «Слуцка» Олег Караневский назвал задачу клуба на сезон.

«Себаи? Пока никаких предложений от других клубов не поступало. Он у нас на контракте. Если у кого-то появится серьезный интерес, будем разговаривать.

Финансирование? Конечно, есть дополнительные проблемы в поисках денег, но все обещанное ребятам до копеечки выплатим. Те партнеры, с которыми работаем, дают гарантии. Поэтому футболисты за свою работу получат все в полном объеме.

У нас система премирования за каждую игру. Заключили с футболистами дополнительные соглашения и эти премии добавляются к зарплатам.

Задача на сезон – пятое место. Минимум», – сказал Караневский.

На данный момент «Слуцк» располагается на третьем месте, набрав 14 очков после семи игр. Нападающий Сенен Себаи забил три гола и сделал две результативные передачи.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор «Слуцка» Олег Караневский назвал задачу клуба на сезон.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Батищев: «Положение дел в Донецке и Луганске удручает. У меня там теща живет. Рассказывает, что все очень плохо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика