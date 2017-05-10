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Лига Европы. 1/2 финала. Ответные матчи. «МЮ» сыграет с «Сельтой», «Лион» встретится с «Аяксом»
11.05.2017 12:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответных полуфинальных матчах Лиги Европы «Лион» примет «Аякс», а «Сельта» отправится в гости к «Манчестер Юнайтед».
Лига Европы
1/2 финала
Ответные матчи
Первый матч – 1:4
Первый матч – 1:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В ответных полуфинальных матчах Лиги Европы «Лион» примет «Аякс», а «Сельта» отправится в гости к «Манчестер Юнайтед».
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