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Лига Европы. 1/2 финала. Ответные матчи. «МЮ» сыграет с «Сельтой», «Лион» встретится с «Аяксом»

11.05.2017 12:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответных полуфинальных матчах Лиги Европы «Лион» примет «Аякс», а «Сельта» отправится в гости к «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы

1/2 финала

Ответные матчи

Лион Франция – Аякс Голландия
Дата проведения
11 мая, 22.05, «Стад де Лион»
превью матча онлайн статистика

Первый матч – 1:4

Манчестер Юнайтед Англия – Сельта Испания
Дата проведения
11 мая, 22.05, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч – 1:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика Лиги Европы

 
 
Ссылка на источник 14
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В ответных полуфинальных матчах Лиги Европы «Лион» примет «Аякс», а «Сельта» отправится в гости к «Манчестер Юнайтед».

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