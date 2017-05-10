Беларусь по итогам еврокубкового сезона заняла рекордное 19-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Беларусь по итогам еврокубкового сезона заняла рекордное место в таблице коэффициентов УЕФА.

На счету белорусских клубов 19,875 баллов, что позволило расположиться на 19-й строчке.

Лишь дважды рейтинг за пять лет был выше – 20,875 (сезон 2012/13) и 20,000 (сезон 2015/16). Однако это не позволяла подняться выше 20-го места в таблице коэффициентов.

Добавим, что в сезоне 2017/18 Беларусь опустится на 21-е место в связи с тем, что из зачета выпадет 2011/12 год и, таким образом, спишутся 4,500 балла (останется 15,375).

Впереди белорусов располагается Израиль (16,125), Польша (17,250) и Румыния (17,550). Опередить эти клубы в следующем сезоне будет проблематично из-за большой разницы очков. В тоже время, на 22-м месте находится Болгария, которую от Беларуси отделяет всего 0,200 баллов. У Азербайджана (23-е место) и Шотландии (24-е место) – 14,750 и 14,625 очков соответственно.

Отметим, что 15-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА позволяет заявлять два клуба в Лигу чемпионов. 17-е место дает возможность иметь один клуб сразу в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. 25-я позиция означает, что все три клуба в Лиге Европы начнут свое выступление с 1-го квалификационного раунда.

В Беларуси на данный момент чемпион страны попадает в розыгрыш Лиги чемпионов, победитель Кубка стартует со второго квалификационного раунда Лиги Европы, еще два клуба начинают свой еврокубковый путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы.



