Главред «Спортивной панорамы»: «Обыск хоккеистов? Французы видели в нашей команде главных конкурентов за место в элите, потому и пытались заранее вывести из равновесия»

Главный редактор «Спортивной панорамы» Виктор Рябинин прокомментировал обыск сборной Беларуси на ЧМ-2017.

«Иногда создается впечатление, что некоторые международные спортивные чиновники уверовали в то, что они якобы умнее и смышленее всех остальных. Вот и недавний вопиющий и дичайший случай, связанный с безосновательным обыском тренерского штаба и игроков национальной хоккейной дружины Беларуси, прибывшей для участия в чемпионате мира во Францию, это не просто глупость или проявление неуважения.

Считаю неверным и упрощенную трактовку инцидента как мести французских властей за проигранный суд в Лозанне по делу белорусских гребцов на байдарках и каноэ, безосновательно отлученных от Олимпиады в Рио-де-Жанейро в прошлом году. Тут явно просматривается корыстная подоплека, и объяснения тому весьма логичны.

Начнем с психологических постулатов, согласно которым мотивацией любого поступка человека является его интерес или хотя бы малая толика личной заинтересованности. Если исходить из данной трактовки, то все становится на свои места и легко объяснимо. У французов на этом чемпионате мира интерес один — сделать все возможное, чтобы их команда на домашнем турнире не вылетела в первый дивизион.

Если брать нашу группу, то несомненными фаворитами перед стартом турнира тут были канадцы, чехи, финны и швейцарцы. Уверен, что французы видели в нашей команде главных конкурентов за место в элите, потому и пытались заранее всячески вывести наших ребят из равновесия.

Вряд ли это у них получится, но быть морально готовы к непорядочным акциям конкурентов мы обязаны», – заявил Рябинин.