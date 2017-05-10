Льюис: чувствую себя виноватым перед игроками, федерацией и страной

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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис, после поражения от швейцарцев со счетом 0:3, в общении с журналистами не стал скрывать, что он чувствует себя виноватым перед игроками, федерацией и страной, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Пожалуй, это самый сложный день за последние два чемпионата. Чувствую себя виноватым перед игроками, перед федерацией, перед страной. Я не ожидал такого результата в матче со швейцарцами. Наоборот, был уверен, что мы создадим больше голевых моментов, что наши топ-игроки проявят себя, но некоторые молодые ребята смотрелись лучше опытных сборников. Возможно, злую шутку с нами сыграло наше расписание. Кажется, что команда выходит на лед с нулевой верой в свои силы. Мы сделали некоторые перестановки в звеньях, но они не сработали. Необходимо найти вариант, который сработает и позволит нам одержать победу. Я не ищу оправданий, сейчас нужно найти способ победить. И при этом нужно остаться единой командой. Постоянно говорим игрокам о необходимости четких действий на пятачке, контроля над отскоками шайбы. В игре со Швейцарией что-то стало получаться только в третьем периоде. Мы проигрываем единоборства, проигрываем в скорости. По-прежнему надеюсь на наших лидеров. Тренеры не могут выйти на площадку, только сами игроки могут переломить эту ситуацию. Штаб много работал, чтобы подготовить команду, но, как видим, пока не преуспел. Сейчас думаем только о следующем матче. Без долгосрочных планов двигаемся от игры к игре", - рассказал Дэйв Льюис.

Сборная Беларуси после четырех поражений занимает восьмое место в группе В, не набрав ни одного очка. Подопечным Дэйва Льюиса на предварительной стадии чемпионата мира необходимо еще сыграть с командами Франции (12 мая, 21.15), Словении (13 мая, 17.15) и Норвегии (16 мая, 13.15).-0-