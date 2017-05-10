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47-е заседание Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов пройдет в Минске в 2018 году

11.05.2017 13:07 — Новости Спорта | БелТА  
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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создан оргкомитет по подготовке и проведению в 2018 году в Минске 47-го заседания Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Организационный комитет создан распоряжением премьер-министра Беларуси №165р от 10 мая. Председателем назначен заместитель премьер-министра Василий Жарко.

Оргкомитету поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить план соответствующих мероприятий.

При необходимости оргкомитет может привлекать в установленном порядке к работе по подготовке и проведению мероприятия руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, Минского горисполкома, Национального олимпийского комитета и других организаций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Организационный комитет создан распоряжением премьер-министра Беларуси №165р от 10 мая. Председателем назначен заместитель премьер-министра Василий Жарко.

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