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47-е заседание Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов пройдет в Минске в 2018 году
11.05.2017 13:07 — Новости Спорта | БелТА
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создан оргкомитет по подготовке и проведению в 2018 году в Минске 47-го заседания Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Организационный комитет создан распоряжением премьер-министра Беларуси №165р от 10 мая. Председателем назначен заместитель премьер-министра Василий Жарко.
Оргкомитету поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить план соответствующих мероприятий.
При необходимости оргкомитет может привлекать в установленном порядке к работе по подготовке и проведению мероприятия руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, Минского горисполкома, Национального олимпийского комитета и других организаций.-0-
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Организационный комитет создан распоряжением премьер-министра Беларуси №165р от 10 мая. Председателем назначен заместитель премьер-министра Василий Жарко.
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