Дмитрий Дудик: «Пора действовать тренерам сборной. Разговор должен быть жесткий. Возможно, с матом, с разбрасыванием клюшек»

Белорусский специалист Дмитрий Дудик во время матча национальной команды со Швейцарией дал совет тренерскому штабу сборной.

«Хотелось бы найти позитив, но даже если взять большую лупу, то я его не вижу. Ожидал совсем другой игры от сборной Беларуси в игре со Швейцарией. Ведь отступать некуда, очки нужно. И где их брать, если не сейчас, против уставшего соперника? Но Беларусь показывала ту игру, которая устраивала Швейцарию.

Сложно сказать, связано ли это с психологией, не находясь там в сборной. Пора действовать тренерам. Разговор должен быть жесткий. Возможно, с матом, с разбрасыванием клюшек. Нужно встряхивать хоккеистов», – сказал Дудик.