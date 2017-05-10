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Белорус Павел Санкович установил новый национальный рекорд в плавании 50 м на спине

11.05.2017 13:36 — Новости Спорта | БелТА  
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Белорус Павел Санкович установил новый национальный рекорд в плавании 50 м на спине
Фото БФП

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Павел Санкович установил новый национальный рекорд в плавании 50 м на спине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации плавания.

Новое достижение на этой дистанции теперь составляет 24,81 сек. Прежнее (24,97 сек.) также принадлежало Павлу Санковичу и было установлено в 2015 году. Высокого результата белорус добился на соревнованиях Arena-Pro Swim Series в Атланте (США). Турнир являлся отборочным и к чемпионату мира по водным видам спорта в Будапеште, который пройдет с 16 по 30 июля. Рекорд Беларуси, установленный Павлом Санковичем на неолимпийской дистанции 50 м на спине, занимает пятое место в мировом рейтинге текущего сезона.

Белорус в Атланте также выступил на дистанции 50 м вольным стилем и в финале Б сумел показать результат 22,73 сек., опередив в заплыве олимпийского чемпиона Рио Энтони Эрвина (22,81 сек.). Однако после финиша белорус был дисквалифицирован за пересечение под водой 15-метровой отметки. Одним нырком он проплыл 23 м, что является нарушением правил.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Новое достижение на этой дистанции теперь составляет 24,81 сек. Прежнее (24,97 сек.) также принадлежало Павлу Санковичу и было установлено в 2015 году.

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