ЧМ-2017. Вратари сборной Беларуси входят в тройку худших по проценту отраженных бросков

Вратари сборной Беларуси входят в тройку худших по проценту отраженных бросков на ЧМ-2017.

В среднем на турнире белорусские голкиперы отражают 86,86 процентов бросков. Хуже действуют только голкиперы Словении (86,45) и Италии (85.48).

Надежнее всего проявляют себя вратари Латвии (97,44), Канады (94,64) и США (93.20).

Напомним, в составе сборной Беларуси ворота защищали Кевин Лаланд и Михаил Карнаухов. Карнаухов провел на льду 70 минут 23 секунды, пропустил 7 шайб и отразил 87,04 процентов бросков. Лаланд за 167 минут и 49 секунд пропустил 11 шайб, процент отраженных бросков – 86,75.