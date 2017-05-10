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ЧМ-2017. Вратари сборной Беларуси входят в тройку худших по проценту отраженных бросков

11.05.2017 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратари сборной Беларуси входят в тройку худших по проценту отраженных бросков на ЧМ-2017.

В среднем на турнире белорусские голкиперы отражают 86,86 процентов бросков. Хуже действуют только голкиперы Словении (86,45) и Италии (85.48).

Надежнее всего проявляют себя вратари Латвии (97,44), Канады (94,64) и США (93.20).

Напомним, в составе сборной Беларуси ворота защищали Кевин Лаланд и Михаил Карнаухов. Карнаухов провел на льду 70 минут 23 секунды, пропустил 7 шайб и отразил 87,04 процентов бросков. Лаланд за 167 минут и 49 секунд пропустил 11 шайб, процент отраженных бросков – 86,75.

 
 
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Вратари сборной Беларуси входят в тройку худших по проценту отраженных бросков на ЧМ-2017.

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