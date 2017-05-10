Игорь Зюлев: «БАТЭ – уже не та команда, которая была раньше. В принципе, игралось с ними легко»

Защитник «Ислочи» Игорь Зюлев поделился эмоциями после матча с БАТЭ (0:2).

– Не повезло нам на стартовом отрезке матча, когда пропустили уже на 1-й минуте, случился автогол. Неприятный момент, но никто в раздевалке ничего плохого не сказал Рочеву. Это футбол и, в принципе, с каждым может такое случиться. В том моменте Никита хотел перехватить мяч, было видно желание, но мяч от его ноги срезался в ворота. Просто стечение обстоятельств. После пропущенного мяча наша команда не пала духом, а старалась тут же ответить. Буквально сразу же Гена Близнюк мог сравнять счет, но не получилось. У нас было очень много моментов, но я не знаю, как мяч в итоге не залетел в ворота. Может, нужно на тренировках больше времени уделить ударам... Одну игру нам везет, другую не везет.

– Кто больше всех из БАТЭ доставил тебе проблем на фланге?

– У них сразу же выделялись Стасевич, Гордейчук и Володько. Остальные ребята, можно сказать, такого же уровня, как и мы. Все видели, что «Ислочь» в этот вечер могла забить около пяти мячей в ворота БАТЭ, и я скажу, что это были именно 100%-ые моменты. Свое не забили, а нам залетает… В ситуации с голом Гордейчука мы три раза пытались выбить мяч из штрафной, но все-таки не получилось. Да и Гордейчука мы плотно опекали всю игру, его не было видно, а тут ударил и забил.

– На какую игру вас настраивал тренерский штаб?

– БАТЭ – это уже не та команда, которая была раньше. Видно, что у них идет омоложение состава. В принципе, игралось с ними легко. Но главный итог матча – свои моменты они реализовали, а мы, к сожалению, нет. Нужно было выходить, биться и брать очки. У нас сейчас -4. Какая разница, с кем играем, нам нужно набирать очки в матчах со всеми командами. И я не скажу, что наши ребята уже заранее психологически проиграли матч, еще не выходя на поле. У «Ислочи» опытная команда, кто-то из футболистов поиграл в БАТЭ, кто-то много играл против них, кто-то уже забивал борисовчанам.

– Прошло уже 7 туров. Как оценишь стартовый отрезок чемпионата для «Ислочи»?

– Очевидно, что старт сезона для нашей команды выдался плохим, потому что мы не набираем очки. Хотя уже сыграли столько поединков, что давно могли вылезти «из минусов». Игра у нас есть, создаем много моментов, и если хотя бы половину из них мы будем забивать – результат придет, – сказал Зюлев.