Украина заинтересована в проведении с белорусскими клубами совместного чемпионата

Украина заинтересована в проведении с белорусскими командами совместного чемпионата.

Об этом заявил сегодня в Минске во время встречи с министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

«Мы заинтересованы в создании такого турнира. Хоккей с шайбой в Беларуси хорошо развит, есть соответствующая инфраструктура, в украинском чемпионате выступают восемь команд, им необходима жесткая конкуренция, чтобы повышать мастерство игроков, и совместные соревнования способны предоставить эту практику. Необходимо проработать этот вопрос на уровне двух федераций по виду спорта более детально», – отметил Жданов.