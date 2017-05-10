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Украина заинтересована в проведении с белорусскими клубами совместного чемпионата
11.05.2017 14:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Украина заинтересована в проведении с белорусскими командами совместного чемпионата.
Об этом заявил сегодня в Минске во время встречи с министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.
«Мы заинтересованы в создании такого турнира. Хоккей с шайбой в Беларуси хорошо развит, есть соответствующая инфраструктура, в украинском чемпионате выступают восемь команд, им необходима жесткая конкуренция, чтобы повышать мастерство игроков, и совместные соревнования способны предоставить эту практику. Необходимо проработать этот вопрос на уровне двух федераций по виду спорта более детально», – отметил Жданов.
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Украина заинтересована в проведении с белорусскими командами совместного чемпионата.
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