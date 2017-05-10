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Льюис после матча со Швейцарией: чувствую себя виноватым

11.05.2017 14:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая – Sputnik. Самым сложным днем за последние два чемпионата мира по хоккею с шайбой назвал главный тренер сборной Беларуси Дэвид Льюис день 10 мая, когда белорусская команда проиграла швейцарцам в Париже.

Льюис после матча со Швейцарией: чувствую себя виноватым
© REUTERS Grigory Dukor
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Белорусы пропустили три шайбы и при этом ни разу не сумели поразить ворота противника. Ранее команда Беларуси проиграла еще в трех матчах — Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канаде (0:6).

"Чувствую себя виноватым перед игроками, перед федерацией, перед страной", – цитирует пресс-служба ФХРБ слова Льюиса.

Тренер отметил, что такого в матче он не ожидал и был уверен: команда создаст больше голевых моментов.

Льюис напомнил, что накануне игры он сделал перестановки в звеньях, но результативно сыграть команда все равно не смогла. Льюис сказал, что не ищет оправданий, а смотрит вперед – как настроить хоккеистов на оставшиеся игры. 

В настоящее время, не заработав ни единого очка, Беларусь оказалась на последнем месте в своей группе В. Следующую игру белорусская сборная проведет 12 мая – против сборной Франции, затем 13 мая – против словенцев и 16 мая – против команды Норвегии.

 
Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси на Чемпионате мира по хоккею на данный момент проиграла четыре мачта и, не набрав ни одного очка, оказалась на последнем месте в группе В.

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