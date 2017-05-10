Льюис после матча со Швейцарией: чувствую себя виноватым

МИНСК, 11 мая – Sputnik. Самым сложным днем за последние два чемпионата мира по хоккею с шайбой назвал главный тренер сборной Беларуси Дэвид Льюис день 10 мая, когда белорусская команда проиграла швейцарцам в Париже.



© REUTERS Grigory Dukor Стась: наши ошибки на ЧМ – детские и невынужденные

Белорусы пропустили три шайбы и при этом ни разу не сумели поразить ворота противника. Ранее команда Беларуси проиграла еще в трех матчах — Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канаде (0:6).

"Чувствую себя виноватым перед игроками, перед федерацией, перед страной", – цитирует пресс-служба ФХРБ слова Льюиса.

Тренер отметил, что такого в матче он не ожидал и был уверен: команда создаст больше голевых моментов.

Льюис напомнил, что накануне игры он сделал перестановки в звеньях, но результативно сыграть команда все равно не смогла. Льюис сказал, что не ищет оправданий, а смотрит вперед – как настроить хоккеистов на оставшиеся игры.

В настоящее время, не заработав ни единого очка, Беларусь оказалась на последнем месте в своей группе В. Следующую игру белорусская сборная проведет 12 мая – против сборной Франции, затем 13 мая – против словенцев и 16 мая – против команды Норвегии.